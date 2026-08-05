Когда мама – студентка

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Напомним, что такая финансовая поддержка была введена в апреле 2026 года. С 1 августа её размер составит 250 тысяч рублей.

«Выплата предусмотрена для студенток вузов и ссузов очной или очно-заочной формы обучения, ставших на учёт по беременности в медицинской организации. Для оформления достаточно обратиться в Центр реализации государственных гарантий социальной защиты или в любой МФЦ», – уточнил Василий Анохин.

Помимо этого, молодая мама может рассчитывать на 250 тысяч при постановке на учёт в женской консультации, единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей при рождении ребёнка и на 728 тысяч рублей федерального маткапитала (при рождении первого ребёнка). Также студентки, воспитывающие детей до трёх лет, получают ежемесячно от региона 3 тысячи рублей.

«Таким образом, в комплексе студентка, ставшая мамой, может получить более одного миллиона рублей», – заключил губернатор.

Кроме того, при выписке из роддома родителям выдают подарок для новорождённого. Также они могут воспользоваться пунктами проката детских вещей.

«Мы заботимся о том, чтобы студенческим семьям, воспитывающим ребёнка, было удобно посещать занятия. Для них предусмотрены индивидуальные графики посещения занятий, возможность взять академический отпуск по уходу за ребёнком с сохранением бюджетного места. Кроме того, студенческие семьи с детьми имеют приоритетное право на заселение в общежитие для семейных пар», – отметил глава региона.