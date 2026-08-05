Для здоровья маленьких пациентов

Строительная готовность корпуса превышает 80 процентов. Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

О таких планах сообщил губернатор Василий Анохин, который ознакомился с ходом строительства. На сегодняшний день готовность объекта составляет 83%.

«Шестиэтажный корпус рассчитан на 153 койки. Здесь разместятся четыре операционные, включая интегрированную для телемедицинских консультаций, отделение детской онкологии и гематологии на 20 коек. Также сюда переедут отделения детской хирургии, травматологии и оториноларингологии», – рассказал подробнее губернатор, напомнив, что масштабный проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

В настоящее время идёт монтаж внутренних электрических и слаботочных сетей, системы вентиляции и медицинских газов. Уже установлено рентгенооборудование, ожидается монтаж компьютерного томографа.

«В отделении реанимации внедрена концепция «тихой реанимации»: все сигналы тревоги мониторов и аппаратов ИВЛ выводятся на центральный пост медсестёр, а в палатах пациенты не слышат звуков приборов. В операционных установлены современные консоли, интегрированные для телемедицинских консультаций с федеральными клиниками», – поделился ходом работ губернатор.

Также здесь впервые в Смоленской области появятся специализированные койки для оказания помощи по нейрохирургии, оснащённые высокотехнологичным оборудованием.

В следующем году согласно планам планируют провести ремонт и в старом корпусе больницы. Глава региона поручил установить на территории учреждения информационный навигационный стенд, чтобы родителям и детям было легче ориентироваться в новом пространстве. Кроме того, строители обновят прилегающую территорию: установят новые фонари, скамейки, отремонтируют дорожки.