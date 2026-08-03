«Смоленскэнерго» обеспечило дополнительной мощностью предприятие по производству готовой рыбной продукции в Вязьме

Фото: ПАО " Россети Центр"-" Смоленскэнерго".

Филиал «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» завершил работы по технологическому присоединению производственного помещения крупного российского производителя готовой рыбной продукции. Предприятию была обеспечена дополнительная мощность в размере 150 кВт. Суммарная присоединенная мощность достигла 0,9 МВт.

Предприятие выпускает соленую и копченую рыбу, салаты из морской капусты и другие морепродукты. Благодаря новым мощностям предприятие сможет нарастить производство и обеспечить около 500 рабочих мест для жителей региона. Стабильная работа завода гарантирует бесперебойные поставки более 350 наименований рыбной продукции.