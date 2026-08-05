Энергетики смоленского филиала «Россети Центр» выявили больше 2 тысяч незаконных подвесов ВОЛС на ЛЭП

Фото: филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Сотрудники филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» проводят системную работу по профилактике и выявлению незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) интернет-провайдеров на опорах линий электропередачи (ЛЭП). С начала 2026 года смоленские энергетики выявили в регионе более 2 тысяч незаконных подвесов.

Несанкционированный монтаж ВОЛС создает серьезные риски: приводит к перерывам электроснабжения потребителей и угрожает жизни и здоровью самих нарушителей. Такие противоправные действия существенно осложняют проведение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на энергообъектах. Кроме того, дополнительные элементы увеличивают механическую нагрузку на опоры, что может стать причиной их повреждения.

«Смоленскэнерго» предпринимает необходимые меры для установления собственников ВОЛС, незаконно размещенных на опорах филиала. В частности, были направлены уведомления всем действующим операторам связи в Смоленской области, которые могли являться владельцами незаконного оборудования. На 28.08.2026 уже запланирован демонтаж ВОЛС, собственник которых не был определен, с 15 опор Смоленского городского РЭС.

Электросетевая компания призывает провайдеров перед проведением работ по установке своего оборудования в обязательном порядке согласовывать эти действия с энергетиками. Для законного размещения интернет-кабеля на опорах линий электропередачи оператору связи необходимо заключить договор, получить технические условия и пройти инструктаж по технике безопасности. Подать заявку на размещение объектов связи можно на сайте АО «Россети Цифра»: https://rosseti.digital.

При выборе интернет-провайдера энергетики рекомендуют убедиться, что у компании заключен договор с электросетевой организацией на размещение кабельных линий. Это является гарантией надежной и безопасной работы как сетей связи, так и электросетевой инфраструктуры.

Сообщить о фактах самовольного размещения оборудования на энергообъектах можно по телефону горячей линии энергетиков 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно) или по короткому номеру 220 (для мобильных устройств). Анонимность гарантируется.