Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 июля: массовая вакцинация на фоне роста заболеваемости. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Смоленской области выявлено 255 новых заболевших COVID-19. В общей сумме число заболевших с начала пандемии - 35057. Справились с болезнью 90 человек за сутки, за все время наблюдений – 31751. Погибли еще семеро. Общее число жителей, не справившихся с болезнью выросло до 1125.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В настоящее время с подтвержденным COVID-19 в больницах региона лежат 871 человек, с подозрением – 381, всего развернуто коек – 1571. На самоизоляции находятся 3848 человек.

Число желающих привиться от коронавируса начинает расти - в городе открыли 4 дополнительных мобильных пункта вакцинации. Центр управления региона по Смоленской области рассказал всё, что необходимо знать о прививке.