За последние сутки в Смоленской области положительный диагноз получил 231 человек, 62 – выздоровело, трое погибли. Фото: Андрей АБРАМОВ

За последние сутки в Смоленской области положительный диагноз получил 231 человек, 62 – выздоровело, трое погибли.

Всего с начала пандемии зафиксировано 34061 случай инфекции, 31357 – побороли болезнь и выписались, 1108 жителей региона погибли. Актуальную статистику опубликовал столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 июня: 231 случай заражения за сутки. Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в области под медицинским наблюдением находились 4574 смолян, из них 3477 – в режиме самоизоляции, 1097 – в стационаре.

Ранее «КП» писала, что в регионе откроют новые ковидные госпитали. 28 июня начнет работу госпиталь на базе Смоленской областной клинической больницы, мощностью 110 коек.