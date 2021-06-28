Смоленские журналисты и блогеры отправились в пресс- и инстаграм-тур «Дорогами Потемкина». Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

10 и 11 июня состоялся пресс- и инстаграм-тур под названием «Дорогами Потемкина», в котором приняли участие журналисты и блогеры из России и соседней Беларуси. Представителей Смоленской области в туре было 10 человек.

Поездка состоялась при поддержке Фонда Президентских грантов, а организатором выступило агентство интеграционных инициатив (АгнИ). Агентство существует с 15 июня 2012 года на базе Смоленского филиала МИИТ при поддержке региональной администрации, Научно-промышленного союза, а также Смоленской ТПП.

Организация содействует развитию интеграционного взаимодействия стран-членов СНГ в различных сферах. «Дорогами Потёмкина: по памятным местам князя-созидателя» является проектом, реализованным совместно с Кричевским музеем.

Новый маршрут первыми испробовали участники пресс- и инстаграм-тура. В рамках проекта журналисты и блогеры отправились на экскурсии - в том числе и интерактивные - в Кричев, где князь Потемкин построил дворец для императрицы, в Могилёв и другие интересные места республики.

Первой остановкой в долгом и интересном маршруте стал Мстиславский район Могилевской области. Журналисты и блогеры посетили агроусадьбу «Духмяны сад», расположенной в деревне Коробчино, где приняли участие в интерактивной экскурсии, попробовали национальные блюда и изучили местную агрокультуру.

Смоленские журналисты и блогеры отправились в пресс- и инстаграм-тур «Дорогами Потемкина». Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

На обед туристам предложили интересный и очень сытный белорусский суп, который называется «крупеня» - он сразу удивил гостей своим видом. Блюдо подаётся крайне необычно - не в привычной тарелке, а в хлебе. Также гости опробовали клубнику и зелень с местного огорода - натуральный и незабываемый вкус урожая не оставил равнодушным никого. После трапезы хозяйка Татьяна Рыбакова провела представителям СМИ мастер-класс: гости своими руками расписали пряники, используя белорусский орнамент. Вкусного десерта хватило на всех: и на пробу, и на памятный сувенир семье и друзьям.

Смоленские журналисты и блогеры отправились в пресс- и инстаграм-тур «Дорогами Потемкина». Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

После небольшого путешествия в колоритную агроусадьбу, участники тура выдвинулись в город Кричев, где расположился дворец князя Потёмкина. Это памятник архитектуры русского классицизма, построенный в 1778-1987 годах. Величественное здание предположительно было построено по проекту Ивана Старова - русского архитектора, академика и профессора Императорской академии художеств. Он же является автором легендарного Таврического дворца, расположенного в Санкт-Петербурге.

Смоленские журналисты и блогеры отправились в пресс- и инстаграм-тур «Дорогами Потемкина». Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Сейчас на первом этаже дворца Потёмкина находится местный ЗАГС, поэтому в здании царит атмосфера любви и тепла. В овальном зале регулярно проходят торжественные церемонии, здесь находятся тематические комнаты жениха и невесты, арка и множество локаций для фото- и видео- съёмок, чем и воспользовались участники тура. Другие помещения дворца сейчас занимает Исторический музей города Кричева.

— Узнав о таком проекте, мы предложили коллегам из России расширить границы и включить в программу дворец Потемкина, — отметил директор Кричевского исторического музея Владимир Мищенко. — Наш дворец ежегодно принимает почти 25 тысяч посетителей, а благодаря экскурсиям «Дорогами Потемкина» мы планируем увеличить эту цифру.

Князь Потемкин, будучи родом из Смоленской области, неслучайно построил дворец в Кричеве. Он оказался здесь после важных исторических событий. После раздела Речи Посполитой в 1772 году Кричевское староство входило в состав Российской империи. Некоторые польские шляхтичи не стали присягать на верность императрице Екатерине II, за что лишились своего имущества. Такая же учесть настала и владельца Кричевского староства — Ежи Мнишека. Когда в 1775 году староство вошло во владения Российской империи, появилась необходимость в храбром человеке, который мог бы держать новые территории под контролем. Императрица стала раздавать территории тем, кто смог себя зарекомендовать. Именно благодаря этой системе «раздела» 11 января 1776 года Кричевское староство с населением почти 15 тысяч крепостных душ получил генерал-аншеф светлейший князь Г.А. Потемкин-Таврический.

«Потемкин быстро оценил выгоду такого подарка, так как река Сож, протекающая через Кричев была судоходной, то здесь можно было организовать различные производства. Для того чтобы Потемкину в Кричеве было удобно находиться, в городе начали возводить прекрасный дворец. Строительство велось с 1778-1787 гг. Проект выполнил архитектор Иван Егорович Старов (автор Таврического дворца в Санкт-Петербурге). С высоты птичьего полета здание имеет вид букв «П» и «Е» (инициалы графа и императрицы). Работами по строительству дворца руководил полковник Нефедьев. Рядом с дворцом был разбит парк (сейчас есть лишь отдельные деревья). Архитектуру парка придумывал знаменитый садовник Уильям Гульд, которого пригласил Потемкин. В 1787 году Потемкин продал Кричевское староство с дворцом за 900 тысяч польских злотых Яну Голынскому. Род Голынских владел староством 130 лет до 1917 года», — пояснил Владимир Мищенко.

Экскурсия, организованная для блогеров и журналистов из России и Беларуси, началась с приветствия самих «владельцев» - актеры, играющие роли императрицы и князя, тепло встретили гостей и рассказали историю здания. Позже экскурсию продолжила научный сотрудник музея Марина Марусова, которая не просто прогулялась по стенам дворца вместе с гостями, но и ответила на вопросы и поделилась интересными деталями из жизни бывших хозяев дворца.

Смоленские журналисты и блогеры отправились в пресс- и инстаграм-тур «Дорогами Потемкина». Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Также Марина Марусова напомнила гостям о том, что следующим владельцем старинного здания стал род Голынских.

— В 1849 году внук Яна Голынского — Стефан решил обновить свою резиденцию в неоготическом стиле, в соответствии с архитектурной модой того времени, — рассказывает Марина Марусова. — Для этих целей он пригласил архитектора Бернара Симона – швейцарца по происхождению, окончившего Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге. В 1898 году дворец пострадал от пожара. Попытки Стефана Голынского, последнего владельца Кричева, привести имение в надлежащий вид, были прерваны Первой мировой войной.

— Екатерина II изволила обедать и почивать во дворце целую ночь. В знак такого исключительного события иллюминация у здания горела до самого утра. У государыни также была возможность прогуляться и по-молодому тогда еще парку. А еще — оценить идею своего ставленника, который с помощью архитектора Ивана Старова задумал построить здание так, чтобы по форме оно выглядело, как соединенные вместе букв П и Е, — отметила научный сотрудник.Во время экскурсии туристы узнали о том, что сама императрица посетила дворец лишь один раз.

Смоленские журналисты и блогеры отправились в пресс- и инстаграм-тур «Дорогами Потемкина». Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Во второй день пресс-тура гости отправились на экскурсию по Могилеву и ознакомились с историческим и не только центром города. Журналисты и блогеры совершили небольшое путешествие в историю Могилева, ознакомились с главными достопримечательностями города, в том числе и с теми, которые не сохранились до наших дней. Туристы увидели старую и современную архитектуру, узнали увлекательные факты о городе на Днепре, интересовались местными преданиями и легендами. Гостей не оставила равнодушными ратуша, которая является образцом гражданской архитектуры Могилева 17 века.