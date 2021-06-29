Где сделать прививку от коронавируса в Смоленской области: все пункты вакцинации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В настоящее время в регионе развернуто 37 пунктов вакцинации – в областном центре и во всех районах региона. С 1 июня начал работу центр вакцинации в ТРЦ «Макси». Прививочный пункт находится на 3 этаже, у входа в кинотеатр. Часы работы: будни с 10:00 до 18:00. По телефону 8 (4812) 29-43-43 можно записаться на удобное время.

Также все желающие могут сделать прививку против COVID-19 в Промышленном филиале МФЦ Смоленской области (г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2/13, 2 этаж). Телефон для справок: 8 (4812) 61-26-22, 55-67-82. Дополнительно в городе продолжают действовать два мобильных пункта вакцинации.

В настоящее время можно привиться только Спутником V, заявки на другие виды вакцин уже направлены в Минздрав. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Рассказываем, куда приходить на прививку, и как записаться на прием.

По предварительной записи:

Записаться на вакцинацию можно позвонив в медучреждение или через Единый портал государственных услуг РФ. На портале нужно выбрать услугу «Запись на приём к врачу», в карточке обозначить поликлинику, должность «врач-терапевт (вакцинация)» или «Вакцинация от COVID-19», после – «Кабинет вакцинации от COVID- 2019», а также удобное время для визита. Срок ожидания прививки после оформления записи зависит от ранее поданных списков желающих вакцинироваться и от наличия вакцины в медицинских организациях.

Адреса прививочных пунктов в городских поликлиниках:

• ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №1», г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 3;

• ОГБУЗ «Поликлиника №2», г. Смоленск, просп. Строителей, д. 15;

• ОГБУЗ «Поликлиника №3», г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.11;

• ОГБУЗ «Поликлиника №4», г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 37;

• ОГБУЗ «Поликлиника №6», г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 5а;

• ОГБУЗ «Поликлиника №7», г. Смоленск, Фрунзе, 74;

• ОГБУЗ «Поликлиника №8», г. Смоленск, ул. Лавочкина, 49;

• ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», г. Смоленск, 1-ый Краснофлотский переулок, д. 15.

Адреса прививочных пунктов в районных больницах:

• ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ», Смоленская область, п. Шумячи, ул. Пионерская, д.1;

• ОГБУЗ «Велижская ЦРБ», Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко, д.23/10;

• ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ», Смоленская область, г. Вязьма, ул. Комсомольская, 29;

• ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ», Смоленская область, г. Гагарин, ул. П. Алексеева д. 9;

• ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ», Смоленская область г. Демидов ул. Хренова д. 9;

• ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ», Смоленская область, п. Верхнеднепровский, ул. Молодежная 9;

• ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ», Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советская, д.10;

• ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ», Смоленская область, с. Ершичи, ул. Низинская, д. 19;

• ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ», Смоленская область, п. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 22;

• ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ», пгт. Красный, ул. Ленина, дом 25;

• ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ», пгт. Монастырщина ул. Победы, д. 10;

• ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», Смоленская область, г. Рославль, 4-й Красноармейский переулок, д. 6а;

• ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», Смоленская область, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2;

• ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ», Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 66;

• ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ», Смоленская область, Смоленский р-н, д. Стабна, ул. Больничная, д. 6;

• ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ», Смоленская область, Темкинский район, с. Темкино, ул. Советская, дом 24;

• ОГБУЗ «Угранская ЦРБ», Смоленская область, пгт. Угра, ул. Ленина, 46;

• ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ», Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, д.115;

• ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ», Смоленская область, п.г.т. Холм-Жирковский, ул. К.Маркса, д. 1;

• ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ», Смоленская обл., г. Ярцево, ул. М. Горького, д.34;

• ОГБУЗ «Ельнинская МБ», Смоленская область, г. Ельня, ул. Пролетарская 96;

• ОГБУЗ «Починковская РБ», г. Починок, ул. Кирова д.5;

• ОГБУЗ «Сычевская МБ», Смоленская область, г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4;

• ОГБУЗ «Озерненская районная больница №1», Смоленская область, Духовщинский район, пос. Озерный.

Кроме того, на диагностику COVID-19 в Смоленской области работает 14 лабораторий. С целью организации работы по тестированию населения против новой коронавирусной инфекции в рамках своих полномочий Департаментом Смоленской области по здравоохранению на базах областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения развернуты лаборатории в:

- ОГБУЗ «Клиническая больница № 1»; - ОГБУЗ «Центр СПИД»; - ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный диспансер»; - ОГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер».

Кроме того, функционируют лаборатории на базах федеральных учреждений: - Федерального центра травматологии и ортопедии Минздрава России; - ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Также задействованы частные лаборатории: - ООО «Лаборатория Гемотест»; - ООО НПФ «Хеликс»; - ООО КНМТ «Архимед»; - коммерческая лаборатория НАКФФ; - ООО «БиоТехМед»; - коммерческая лаборатория «ЛабКвест»; - «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ»; - ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА.

Максимальная суммарная суточная мощность исследований составляет 1 500 - 2 000.