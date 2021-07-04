Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 июля: в регионе погибло 1140 человек

Число погибших достигло отметки 7, всего - 1140. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Смоленской области зафиксировано 269 случаев заражения коронавирусом. 35 583 человека получили положительный тест на COVID-19 за все время пандемии в регионе.

87 человек за прошедшие сутки выздоровели и выписались, всего их число составило 31 931.

Количество погибших достигло отметки 7, всего - 1140.

Фото: Стопкоронавирус.Рф.

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