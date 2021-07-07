Партия «Новые люди» назвала кандидатов в депутаты Госдумы от Смоленской области

Кандидатами в Госдуму от Смоленской области стали Алексей Войтов и Александра Бичашвили. Фото: предоставлено партией «Новые люди».

4 июля в Москве прошел федеральный съезд партии «Новые люди», на котором был одобрен список кандидатов для участия в выборах в ГД РФ восьмого созыва.

В федеральную часть списка вошли основатель партии Алексей Нечаев и «народный мэр» Сардана Авксентьева.

предоставлено партией «Новые люди».

Алексей Нечаев поприветствовал делегатов и напомнил о пути, который партия «Новые люди» прошла всего за год: - В прошлом году нам удалось сформировать свои фракции в парламентах четырех областей: в Новосибирской, Калужской, Костромской и Рязанской. За почти полтора года работы партия открыла 72 региональных отделения, запустила более 600 избирательных штабов. В этом году мы идем в Госдуму.

Всего «Новые люди» выдвинули 239 кандидатов по 37 территориальным группам и 215 кандидатов по одномандатным округам. Благодаря победе на выборах в заксобраниях в 2020 году партия получила парламентскую льготу - возможность не собирать подписи на выборах в Госдуму-2021.

предоставлено партией «Новые люди».

На съезде выступили кандидаты от «Новых людей» - следователь Руслан Калимуллин, расследовавший дело полковника-миллиардера Захарченко, и экс-капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев.

Свое видеообращение с Камчатки делегатам съезда передала тележурналистка Елена Летучая. В качестве сторонницы партии вступила телеведущая Юлия Барановская.

Очень эмоциональным и вдохновляющим стало выступление экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. На посту мэра она завоевала доверие не только местных жителей, но и многих россиян, которые назвали ее «мэром здорового человека».

предоставлено партией «Новые люди».

- Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей и дворцов. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей, - заявила Авксентьева.

Алексей Войтов. Фото: предоставлено партией «Новые люди».

От Смоленской области «Новые люди» выдвинули двух одномандатников. Кандидатом по Смоленскому одномандатному округу №175 стала Александра Бичашвили, по Рославльскому одномандатному округу №176 – Алексей Войтов, известный в Смоленске предприниматель, совладелец сети кофеен «Coffee-Like» и основатель международной суши-баров «Kapibara».

Глава регионального отделения партии «Новые люди» Владимир Капичинский отметил, что оба кандидата не имеют бэкграунда в политике, в политическую жизнь они пришли, чтобы был услышан голос жителей Смоленщины.

Региональный список по территориальной группе №27, объединяющей Новгородскую, Псковскую, Смоленскую и Тверскую области, возглавил Александр Борисов из Твери. Алексей Войтов занимает в списке второе место, Александра Бичашвили – пятое.