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Здоровье9 июля 2021 12:19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 июля: 94 человека побороли COVID-19 за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 9 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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На Смоленщине выявили 258 новых случаев заражения COVVID-19

На Смоленщине выявили 258 новых случаев заражения COVVID-19

Фото: ИВАНОВА Диана

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 258 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровел 94 человек.

Фото: Стопкоронавирус.РФ.

Фото: Стопкоронавирус.РФ.

Еще семь смертей зарегистрировали от вируса.

С начала пандемии в регионе 36 893 человек заразились COVID-19, выздоровели – 32 350, умерли – 1 177.

8 июля на Смоленщине зарегистрировали 259 новых зараженных коронавирусом.

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