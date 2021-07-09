Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 июля: 94 человека побороли COVID-19 за сутки

На Смоленщине выявили 258 новых случаев заражения COVVID-19
Фото: ИВАНОВА Диана
За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 258 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровел 94 человек.
Фото: Стопкоронавирус.РФ.
Еще семь смертей зарегистрировали от вируса.
С начала пандемии в регионе 36 893 человек заразились COVID-19, выздоровели – 32 350, умерли – 1 177.
8 июля на Смоленщине зарегистрировали 259 новых зараженных коронавирусом.