Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 июля: число заразившихся смолян продолжает расти Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние сутки на территории Смоленской области в 14 районах выявлен 201 новый случай заражения COVID-19. В общей сумме число заболевших смолян достигло 39 116 с начала пандемии. За сутки выздоровело 89 человек, погибло – 7. Всего зафиксировано 1 246 случаев с летальным исходом.

Фото: Стопкоронавирус.РФ

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 10 028 человек. Для выработки коллективного иммунитета в регионе продолжается активная вакцинация, открылся ещё один мобильный пункт. Всего в регионе первым компонентом вакцины привились более 175 тысяч человек.

18 июля на Смоленщине ещё 5 человек погибло от коронавируса. Заболеваемость продолжает расти.