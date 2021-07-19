Смоленскэнерго обеспечило электроснабжение новых домов Смоленска и Вязьмы

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

За пять месяцев 2021 года филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» завершил техприсоединение к электрическим сетям пяти многоквартирных жилых домов, сообщает пресс-служба филиала.

Проведенные энергетиками мероприятия позволили обеспечить присоединение новых объектов жилья общей мощностью 417 кВт.

Работы по обеспечению электроэнергией жилых домов областного центра ведутся постоянно. В этом году электроэнергия уже поступила в десятиэтажный 260-тиквартирный жилой дом в Смоленске на ул. 2-я Киевская. Объект подключен по 1 категории надежности, как наиболее важный потребитель.

Самым крупным присоединенным объектом за этот период стал многоквартирный жилой дом на ул. Красноармейское шоссе в г. Вязьме мощностью 150 кВт. Его будет обеспечивать электроэнергией подстанция ПС 110/35/10 кВ "Вязьма-1".

Питающими центрами трех жилых объектов, расположенных в г. Сафонове в 3-й микрорайоне и на ул. Строителей, стали подстанции 110/6 кВ "Пластмасc" и "Сафоново". Для исполнения договоров технологического присоединения объектов жилья энергетики подготовили проекты и выполнили запланированные технические мероприятия. В результате проведенных работ сотни смоленских семей обеспечены электроэнергией.

«Электроснабжение многоквартирных жилых домов является важным и ответственным делом. От качественного и своевременного исполнения обязанностей по договорам техприсоединения объектов жилья в конечном итоге зависит социальная обстановка в регионе и комфорт жителей области», - прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.

Всего за пять месяцев текущего года энергетики Смоленскэнерго выполнили 1265 договоров технологического присоединения.