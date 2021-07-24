Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 июля: больше 40 тысяч заражённых в регионе

За последние сутки в регионе выявлено 208 случаев заражения коронавирусом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последние сутки в регионе выявлено 208 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии число заболевших достигло цифры 40 142.
На момент к 24 июля 33 740 человек выздоровели и выписались, из них 94 - за прошедшие сутки.
6 человек погибли от коронавируса, рассказали в столичном Оперштабе. Всего число погибших в Смоленской области - 1280.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 8 773 человека, из них 7 560 - в режиме самоизоляции, 1 213 - в стационаре.
Читай также в материале «КП»: Почему Россия первая запустила программу ревакцинации, а США и Европа пойдут по ее стопам? Рассказывает профессор Анча Баранова.
Ответы на самые часто задеваемые вопросы по коронавирусу и вакцинации отвечают специалисты в материале по ссылке.