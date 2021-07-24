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Здоровье24 июля 2021 11:59

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 июля: больше 40 тысяч заражённых в регионе

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 24 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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За последние сутки в регионе выявлено 208 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в регионе выявлено 208 случаев заражения коронавирусом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в регионе выявлено 208 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии число заболевших достигло цифры 40 142.

На момент к 24 июля 33 740 человек выздоровели и выписались, из них 94 - за прошедшие сутки.

6 человек погибли от коронавируса, рассказали в столичном Оперштабе. Всего число погибших в Смоленской области - 1280.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 8 773 человека, из них 7 560 - в режиме самоизоляции, 1 213 - в стационаре.

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Ответы на самые часто задеваемые вопросы по коронавирусу и вакцинации отвечают специалисты в материале по ссылке.

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