Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 июля: суточная заболеваемость пошла на снижение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суточная заболеваемость коронавирусом в Смоленской области пошла на снижение. За последние сутки выявлено 188 новых случаев заражения, 5 человек погибли, 98 – выздоровели.

По данным регионального Оперштаба, число заболевших смолян на текущий момент – 41 139 человек. Вирус побороли 34 223 человека, 1 307 – умерли с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 7 677 человек, из них 6 525 — в режиме самоизоляции, 1 152 — в стационаре.

Ранее Росздравнадзор объяснил правила пересчета значений тестов на антитела к коронавирусу. Разные системы, наконец, свели в одну таблицу.

А Минздрав выдал разрешение на клинические исследования вакцины BCD-250. Это уже пятая российская вакцина от коронавируса. Все подробности о новом препарате рассказал вице-президент компании-разработчика Павел Яковлев.

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