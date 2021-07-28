Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 июля: 40 952 заразившихся в регионе

На территории Смоленской области выявлено ещё 196 случаев заболевания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Смоленской области выявлено ещё 196 случаев заболевания. За прошедшие сутки умерли 6 человек, 97 справились с болезнью и выписались.

По информации столичного Оперштаба, всего 40 952 человек заболели с начала пандемии. 1 302 жителя региона погибли, 34 125 – выздоровели.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 7 903 человека, из них 6 732 - в режиме самоизоляции, 1 171 - в стационаре. По числу заболевших за все время наблюдений лидируют Сафоновский, Рославльский и Гагаринский районы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «за эту неделю новых случаев коронавируса в столице стало меньше на 27%».

А представитель команды разработчиков рассказал о новой российской прививке от коронавируса: «У нашей вакцины особенная начинка». Минздрав выдал разрешение на клинические исследования пятой отечественной антиковидной вакцины. Все подробности о новом препарате kp.ru рассказал вице-президент компании-разработчика Павел Яковлев

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