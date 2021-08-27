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Общество27 августа 2021 16:54

Заслуженный машиностроитель Николай Антонов стал «Почётным гражданином города Смоленска»

Депутаты городского Совета приняли решение на очередной сессии городского парламента
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Заслуженный машиностроитель Николай Антонов стал «Почётным гражданином города Смоленска». Фото: Смоленский городской Совет.

Заслуженный машиностроитель Николай Антонов стал «Почётным гражданином города Смоленска». Фото: Смоленский городской Совет.

- Городской Совет рассмотрел обращение регионального объединения работодателей «Научно-промышленный союз» и поддержал предложение присвоить звание «Почётный гражданин города Смоленска» советнику генерального директора Смоленского производственного объединения «Аналитприбор», заслуженному машиностроителю Российской Федерации Николаю Григорьевичу Антонову за особые заслуги в развитии промышленно-экономического потенциала в городе Смоленске, достижения в сферах экономики, производства, науки и техники, - сообщила спикер Смоленского горсовета Виктория Макарова.

Заслуженный машиностроитель Николай Антонов, ставший шестьдесят шестым почётным гражданином Смоленска, более тридцати лет назад был одним из инициаторов создания регионального объединения работодателей «Научно-промышленный союз», возглавлял с 1987 по 2012 год ФГУП «СПО «Аналитприбор» и последние девять лет является советником генерального директора этого предприятия. Под его руководством «Аналитприбор» занял ведущие позиции в России по разработке и серийному выпуску приборов и систем автоматизированного контроля газовых сред, обеспечивая около 70% потребности отечественного рынка газоаналитической техники. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почёта.

Заслуженный машиностроитель Николай Антонов. Фото: Смоленский городской Совет.

Заслуженный машиностроитель Николай Антонов. Фото: Смоленский городской Совет.

- Николая Григорьевича Антонова мы знаем как активного смолянина, который сохранил государственность предприятия «Аналитприбор». Сегодня на сессии депутаты проголосовали за присвоение ему высшей городской награды, - прокомментировала председатель городского Совета.

Также пополнился список смолян, которым вручат почётный знак «За заслуги перед городом Смоленском». По предложению Научно-промышленного союза за вклад в развитие отечественного приборостроения, продвижение интересов бизнеса и предпринимательства, укрепление промышленно-экономического потенциала областного центра руководитель «Научно-производственного предприятия «Измеритель» Сергей Андреев получит знак «За заслуги перед городом Смоленском» I степени, генеральные директора акционерных обществ «Регион» и «Смоленский авиационный завод» Владимир Колпаков и Сергей Никольский – II степени.

Всего с 2015 года этой городской наградой отмечены двенадцать смолян.

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