Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 сентября: 45 800 заболевших в регионе

За прошедшие сутки выявлено 135 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки выявлено 135 новых случаев заражения COVID-19. По информации регионального Оперштаба, общее число заболевших в регионе составляет 45 800.

Ушли из жизни 7 смолян. Всего 1 511 человек умерли в Смоленской области с начала пандемии. Справились с болезнью 41 128 человек, из них 114 – за прошедшие сутки.

Фото: Стопкорогавирус.рф.

В общей сложности под медицинским наблюдением находится 4071 житель региона, 3175 – в режиме самоизоляции.

Ранее в материале «КП»:

Названа главная мишень коронавируса. И это не легкие. Выводы зарубежных исследователей прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

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