Более 50 проездов отремонтируют в Смоленске в 2022 году. Фото: Смоленский городской Совет.

Планы на следующий год были озвучены в четверг, 2 сентября, на заседании штаба фракции «Единой России» в горсовете.

Депутаты горсовета, которых руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов призвал внимательно контролировать ситуацию на каждом объекте, предложили уже сейчас подключиться к проработке всех моментов, которые необходимо учесть в 2022 году по конкретным адресам.

- Депутаты могут уже в ближайшее время посетить проезды, которые будут отремонтированы. Техническое задание для разработки проектно-сметной документации с учётом предложений и пожеланий жителей избавит нас в следующем году от проблем и замечаний, с которыми мы столкнулись по некоторым проездам сегодня, - подчеркнула депутат горсовета Светлана Новикова.

Две недели назад на штабе акцентировалось внимание на том, что к 1 сентября должен быть завершен ремонт тех проездов, которые ведут к школам. На одном из объектов сделать это в полном объеме не удалось.

- Из 11 проездов к школам практически завершены 10, основные работы по асфальтированию выполнены. Работы на проезде к школе №12 ещё ведутся, но обозначенные в контракте сроки не нарушены, поэтому применение каких-либо штрафных санкций неправомерно, - отметила начальник управления дорожного хозяйства и строительства Администрации города Наталья Майорова.

Представители подрядной организации ООО «КротСтройСервис», повредившей строительной техникой несколько деревьев на проезде по проспекту Гагарина рядом с детским садом «Звёздный», в очередной раз не явились на совещание.

- Призыв снести опасные деревья эта компания не услышала, компенсацию на озеленение так и не оплатили. А ещё оставили после себя строительный мусор. Я настоял на личной встрече с подрядчиком, так как телефонный разговор ни к чему не приводит. В пятницу на объекте договорились встретиться, - сообщил заместитель руководителя фракции «Единой России» в городском Совете Павел Самусенков.

Под снос попадает пять деревьев, и подрядчик должен оплатить компенсационное озеленение, после чего «Зеленстрой» высадит на этом месте растения, которые выберут жильцы. Однако ООО «КротСтройСервис», которому уже неоднократно напоминали о перспективах занесения в реестр недобросовестных поставщиков, не решает этот вопрос. А также закрывает глаза на ряд других своих обязательств – на этом проезде после окончания работ разбросаны остатки асфальта, гравий, песок. Павел Самусенков подчеркнул, что если подрядчик не вывезет мусор, то он самостоятельно проведёт субботник и направит свою технику, чтобы привести двор в нормальный вид.

- Мы ведём речь о жителях, об их комфорте и благополучии. Конечно, ситуации, когда подрядчики игнорируют свои обязательства или не слышат, что от них хотят, недопустимы. Это безответственное отношение к делу, - подытожила председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова. – Сейчас обсуждаем, что нужно учесть, чтобы не повторить недочётов, с которыми мы столкнулись, ведь проект по ремонту внутриквартальных проездов в Смоленске «пилотный». Нужно выстроить работу таким образом, чтобы в следующем году пожелания смолян по возможности были учтены на начальном этапе.

На данный момент в Смоленске сданы 15 проездов, на 20-ти подрядчики ведут работы, ещё шесть ждут своей очереди. Ремонт должен быть завершен к 15 октября. В этом году по инициативе фракции «Единой России» в горсовете на эти цели из регионального бюджета выделено 200 миллионов рублей.