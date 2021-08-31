Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 31 августа: 6 человек погибли за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 132 новых случая заражения COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 132 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 45 530, сообщили в региональном Оперштабе.

Всего 40 887 человек перебороли коронавирус и выздоровели, 141 – за последние сутки. Не справились с болезнью 6 смолян, всего с начала пандемии умерли 1 496 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 4 375 человек. Из них 3 480 – в режиме самоизоляции, 895 – в стационаре.

В течение прошлой недели заболеваемость ковидом среди граждан 65+ снизилась на 15,5%, у смолян старше 50 лет – почти на 9%. На данный момент в регион поступило свыше 332 тысяч доз вакцины. Первым компонентом привились более 257 тысяч человек.

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