Когда к смолянам вернется горячая вода?

В столице региона обсудили работу «Квадры» в Смоленске. Фото: Андрей Смирнов.

Несмотря на высокие темпы ремонта теплосетей, жалобы от смолян продолжают поступать в Общественную приемную

Проблемы с горячим водоснабжением в городе — одна из тем, волнующих смолян не первый год. И если порывов на отдельных участках теплосетей, по сравнению с периодом пятилетней давности, уже не наблюдается, то сроки ремонтов на некоторых улицах вызывают беспокойство. Жители подолгу страдают от отсутствия горячей воды.

Эту тему подняли на расширенном Президиуме в «Единой России», куда были приглашены представители теплоснабжающей компании «Квадра», профильных ведомств, администрации Смоленска и общественных организаций.

«До наступления отопительного сезона остался буквально один месяц. Пять лет назад у нас было много вопросов и беспокойств: постоянные порывы, аварии, длительные отключения. Тогда мы взяли весь негатив от замерзающих жителей города на себя. После проведения переговоров было принято решение о вложении средств в модернизацию магистральных сетей теплоснабжения. И сегодня положительные перемены очевидны, виден последовательный подход к делу. Тем не менее, мы продолжаем контролировать ситуацию с теплоснабжением», — отметил секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.

Он также подчеркнул, что имеются и критичные участки. «Особенно волнуют адреса, связанные с социальными объектами — поликлиниками, школами, детскими садами. Здесь просто необходимо, чтобы ремонт осуществлялся как можно скорее. Уже завтра дети пойдут в школу, они должны находиться в комфортных условиях», — подчеркнул Игорь Ляхов.

Из доклада ПАО «Квадра» следует, что в этом году из запланированных 22-х объектов, которые подлежат реконструкции, работы уже полностью закончены на 15, переложено более 3,6 километра теплосетей — 80% от планового объема. Сейчас в ремонте находятся участки теплосети в 8-м микрорайоне Киселевки, в районе улиц Шевченко – Соболева, улиц Чаплина, Коммунистической и в Заднепровье.

По словам заместителя управляющего директора – главного инженера компании Алексея Монса, все работы будут завершены до начала отопительного сезона в соответствии с утвержденным графиком.

За последние пять лет было вложено 1,3 миллиарда рублей именно в реконструкцию и капремонт тепловых сетей города Смоленска. За этот период существенно изменилась ситуация с аварийностью и отключениями. Собравшиеся отметили, что участок по улице 25 сентября, возле ТЦ «Житомир», больше не вызывает опасений. Много лет здесь возникали стихийные порывы, в том числе в зимний период. Отопительный сезон 2020-2021 годов прошел без аварий. Снизилось и количество жалоб: в 2017 году их было 1200, сегодня число сократилось более чем втрое.

«Надеюсь, в скором времени мы сможем отключать горячую воду только на две недели для ведения плановых осмотров наших сетей. Ежегодно продолжаем вкладываться в тепловые сети. Разработана инвестиционная программа на последующие три года, где мы собираемся провести крупные работы», — подытожил Алексей Монс.

Замглавы Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко отметила синхронизацию ремонтных работ с проектами «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Городская среда». «Это важно, ведь основные магистральные сети расположены под дорогами, а значит, здесь мы должны продолжать работать вместе», — отметила она.

Ремонт на плановом последнем объекте — улице Коммунистической — закончат с опережением — 17 сентября.