Как я провёл лето?

Фото: администрация Смоленской области.

Рабочие места были созданы на базе школ, Станций юных натуралистов и туристов, Центров детского творчества, администраций районов и сельских поселений, а также на базе 15 предприятий в Смоленске и области.

Подростки участвовали в уборке и озеленении территорий городов и посёлков, спортивных школ и площадок, приводили в порядок воинские захоронения, высаживали растения в парках и скверах, помогали в ремонте школьных кабинетов, работали в школьном подсобном хозяйстве. На предприятиях школьники трудились техниками, уборщиками, подсобными рабочими и одновременно знакомились с производственным процессом.

Отрадно, что востребованность такого времяпрепровождения среди подростков растёт. Этим летом в регионе были временно трудоустроены около 2,4 тысячи мальчишек и девчонок - это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

«Считаю, что это очень правильный и полезный опыт - я сам так делал в подростковом возрасте, чтобы помочь маме и заработать на карманные расходы, - рассказал о своём опыте губернатор Алексей Островский. - А ещё временное трудоустройство, и это крайне важно, позволяет получить определённые профессиональные навыки, учит выстраивать взаимоотношения во взрослом коллективе, помогает воспитать в себе чувство ответственности за то дело, которое тебе поручено».

Со временем, как ожидается, вариантов трудоустройства для юных смолян будет больше. Глава региона дал указание руководству департамента государственной службы занятости проработать вопрос расширения вакансий, предлагаемых школьникам в летний период. Особое внимание при этом, как и прежде, будет уделяться ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в этом году к летним работам были привлечены 465 таких подростков.