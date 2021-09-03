Блогер Ксения Сваровски (Пуголовкина): Что такое онлайн университет удаленных профессий

Ксения Сваровски (Пуголовкина). Фото: предоставлено героем публикации.

Однако если раньше сложно было понять, что нужно делать, чтобы зарабатывать в Интернете, то сейчас существуют специализированные онлайн-школы, где любого желающего обучат новой профессии и помогут реализовать навыки работы «на удаленке». О том, где получить новую профессию и как начать зарабатывать из дома, рассказала Ксения Сваровски (Пуголовкина).

Мой путь в мир дистанционной работы начался в далеком 2017 году, когда мало кто понимал, что из себя представляет работа на дому. Тогда мне многому приходилось учиться самостоятельно методом проб и ошибок. В 2019 году я решила основать онлайн-университет удаленных профессий, чтобы каждый человек мог с легкостью начать зарабатывать из любой точки мира.

У нас можно обучиться таким профессиям, как SMM-специалист, таргетолог и продюсер. По окончании учебы студентам выдается удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. Эти документы являются официальными и принимаются во внимание всеми работодателями, потому что университет имеет государственную аккредитацию.

Ксения Сваровски (Пуголовкина). Фото: предоставлено героем публикации.

На данный момент новые профессии освоили уже более 5.000 студентов, а бесплатные курсы, которые мы проводим, посетило более 100.000 человек. Сомневаетесь в качестве обучения? Вот преимущества нашей площадки:

- Индивидуальный подход в обучении — студент общается с куратором один на один, что способствует комфортной учебной атмосфере.

Ксения Сваровски (Пуголовкина). Фото: предоставлено героем публикации.

- Обратная связь практически 24/7 — наши кураторы готовы отвечать на ваши сообщения каждый день с 8 до 22. Никто не останется без внимания;

- Выдача удостоверения или диплома государственного образца по окончании обучения;

- Прохождение стажировки в университетской команде, где студенты на практике применяют приобретенные знания и получают рекомендательное письмо для будущих работодателей;

- Составление портфолио на основе выполненных за время учебы и практики заданий;

Наш онлайн-университет имеет уже более 1000 довольных отзывов, а 73% учеников окупают курс во время обучения или практически сразу после его окончания. Выпускники основывают свои SMM-агентства или просто работают по специальности. При занятости всего 2-4 часа в день, они в среднем получают 50.000 руб. Главное — возможность самостоятельно выстраивать свою жизнь, ставить цели, развиваться в современной актуальной профессии и получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. Работа не становится бременем, а наоборот открывает новые горизонты.