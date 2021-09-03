Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 сентября: 8 человек погибли за сутки

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 132 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 132 человека, сообщили в региональном Оперштабе. Всего 45 875 заразились с начала пандемии.

Выздоровели 41 231 человек, 103 из них – за минувшие сутки. Не справились с болезнью 1 519 жителей региона. За прошедшие сутки от осложнений коронавируса скончались 8 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся более 4 070 человек, сообщили в профильном департаменте.

Ранее в материале «КП»:

Что грозит здоровью перенесших ковид в первые полгода после болезни, рассказал директор НИИ им. Пастера Правда ли, что в течение 6 месяцев резко повышен риск смерти, объяснил профессор-иммунолог Арег Тотолян в эфире Радио «Комсомольская правда».

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