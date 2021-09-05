Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 сентября: смертность увеличивается

Общее число заражённых с начала пандемии достигло отметки 46 195. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Смоленской области 131 человек получил положительные тесты на COVID-19. Общее число заражённых с начала пандемии достигло отметки 46 195.

Также по информации столичного Оперштаба по борьбе с коронавирусом стало известно, что 118 смолян выздоровели. Всего их число составило 41 461

8 человек погибло, всего с начала пандемии - 1534.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 4 149 человек, из них 3 258 - в режиме самоизоляции, 891 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

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