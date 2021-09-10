Сроки и качество – это главное

Фото: Смоленский городской Совет.

В столице региона прошло совещание, на котором депутаты городского парламента обсудили с подрядчиками итоги работы на внутриквартальных проездах в областном центре и заострили внимание на проблемных вопросах.

По данным на 9 сентября, из 41 объекта, которые должны быть приведены в порядок в этом году, завершены 19. Столько же находятся в работе. К трём подрядчики ещё не приступали: своей очереди ждут проезд по улице Октябрьской Революции и два по улице 12 лет Октября. Всё должно быть завершено к 15 октября.

Депутаты подчеркнули, что все имеющиеся недостатки необходимо своевременно устранить. В частности, на проезде между домами 16-18 по улице Твардовского до дома 3а по переулку Запольному есть вопросы к качеству асфальтобетонного покрытия, которое, по словам заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству Анны Пархоменко, «требует чуть ли не исключительной замены». Руководитель подрядной организации с замечаниями согласился и пообещал, что в течение ближайшей недели компания приступит к устранению дефекта.

- У нас есть общий чат, куда депутаты присылают жалобы смолян и результаты своих рейдов на проезды. Это помогает полно и оперативно отслеживать ход работ, оптимизировать их, - уточнила председатель Смоленского городского совета Виктория Макарова.

Напомним, контролировать ситуацию на каждом объекте и находиться в постоянном диалоге с жителями во время проведения работ депутатов призвал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

На штабе также речь зашла о необходимости приведения в порядок примыкающих к обновляемым проездам территорий. На это обратил внимание председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, который координирует проведение в областном центре еженедельных штабов.

- Сроки и качество ремонта – это два главных вопроса. И ещё немаловажно, чтобы соседние с проездами территории – придомовые, социальных учреждений, магазинов, не остались в неприглядном виде после того, как подрядчиками будут выполнены работы, - заявил Игорь Ляхов.

В этой связи была подчёркнута необходимость активного взаимодействия глав районных Администраций города Смоленска с управляющими компаниями и подрядными организациями.

В 2021 году по инициативе фракции «Единой России» в горсовете на ремонт 41 внутриквартального проезда из регионального бюджета было выделено 200 миллионов рублей. В следующем году в Смоленске планируется отремонтировать уже 56 проездов – на 15 больше, чем в этом году.