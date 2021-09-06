Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 сентября: более 46 тысяч заболевших в регионе

За последние сутки коронавирусом заразились 130 смолян.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По информации столичного Оперштаба, за последние сутки коронавирусом заразились 130 смолян. Общее число заболевших с начала пандемии – 46 325.
От осложнений COVID-19 погибли 1 542 жителя региона, 8 человек – за прошедшие сутки.
Успешно справились с болезнью и выписались 41 566 смолян. За сутки выздоровели 105 человек.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Сутки ранее по медицинским наблюдением находились 4 139 жителей региона, из них 3 261 – в режиме самоизоляции, 878 – в стационаре.
Ранее в материале «КП»:
«Снял маску и заразил полкласса»: Иммунолог ответил, ждет ли нас новый всплеск коронавируса. Историю массового заражения школьников от учителя в Калифорнии и прогноз развития эпидситуации в России мы обсудили с ученым-иммунологом в эфире программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда».
Читай также:
В Новосибирске годовалый мальчик оглох после того, как его семья переболела коронавирусом. Врачи не брали у ребенка анализы на COVID-19 и выписали с ОРВИ — мама подозревает, что виноваты антибиотики.