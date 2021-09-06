Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 сентября: более 46 тысяч заболевших в регионе

За последние сутки коронавирусом заразились 130 смолян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации столичного Оперштаба, за последние сутки коронавирусом заразились 130 смолян. Общее число заболевших с начала пандемии – 46 325.

От осложнений COVID-19 погибли 1 542 жителя региона, 8 человек – за прошедшие сутки.

Успешно справились с болезнью и выписались 41 566 смолян. За сутки выздоровели 105 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее по медицинским наблюдением находились 4 139 жителей региона, из них 3 261 – в режиме самоизоляции, 878 – в стационаре.

Ранее в материале «КП»:

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