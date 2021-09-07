Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 сентября: «плюс» 133 случая заражения

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего 46 458 смолян заболели с начала пандемии.

Выздоровели и выписались 115 человек за последние сутки. Общее число «экс-пациентов» в регионе составляет 41 681. Не справились с болезнью 1 549 жителей области, из них 7 – умерли за минувшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 4 227 человек. 919 из них лежат в стационаре, 3 308 – в режиме самоизоляции.

В Смоленской области продолжается вакцинация населения. На данный момент в регион поступило более 373 тысяч комплектов вакцины. Вторую прививку сделали более 240 535 человек.

Ранее в материале «КП»:

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