Лев Покровский: Качество, за которое отвечаешь сам

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К такому выводу пришел Лев Покровский, генеральный директор сети сувенирных магазинов «Живи по-царски».

Народные промыслы - уникальная продукция, через нее познается яркая и самобытная душа народа и именно этим важны и ценны такие произведения. Халтура здесь не уместна и оскорбительна.

“Если ты видишь чьи-то явные косяки в какой-то продукции или услуге, это стоит рассматривать как знак. Улучшение чего-либо - это и должно быть основным посылом бизнеса, “ - считает Лев Покровский. - “Производить более утонченные, красивые, интересные, а иногда и символичные товары - это залог моего успеха как производственника. Изделие должно быть идеальным от начала и до конца, начиная от идеи, заканчивая упаковкой. Сегодня люди уже готовы платить за качество. Моя миссия - это заново привить людям тождество "Сделано в России - значит качество"“.

Кроме того, вкладывая деньги в развитие народных промыслов, дело благородное - это всегда поддержка населения и создание новых рабочих мест. Сотни людей смогут ежедневно заниматься творческим делом и получать от этого радость, а не работать курьерами или продавцами в продуктовом магазине.

Благодаря компании Льва Покровского, так произошло в Калининграде. Мастера, ежедневно создавая уникальные украшения и сувениры из солнечного янтаря, остаются верными своему любимому делу. Многие из них принадлежат династиям - из поколения в поколение занимаются обработкой этого удивительного камня, от отца к сыну передавая тонкости и секреты. Янтарь так и играет в их умелых руках, на радость людям, которые с радостью приобретают частицу души и таланта.