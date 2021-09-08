Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 сентября: 9 погибших за прошедшие сутки

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 137 жителей Смоленской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 137 жителей Смоленской области. Общее число заболевших составляет 46 595, сообщили в региональном Оперштабе.

Успешно справились с болезнью 129 человек, 41 810 – за всё время пандемии. Ушли из жизни 1 558 смолян, 9 – за последние сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 4 198 жителей региона. В стационаре лежат 925 человек, 3273 – на самоизоляции.

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