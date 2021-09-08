Горькая доля

Даже минимально допустимые дозы алкоголя не предохраняют от возможности развития алкогольной зависимости. Никто не застрахован от беды. Фото: свободный источник.

Небольшая деревня в Смоленской области. Сворачиваем с узкой улочки в частный сектор. Останавливаемся около массивного зеленого забора. Сквозь бурьян на участке едва просматривается строение цвета неба.

– Здравствуйте, меня зовут Юрий. 11 лет назад после смерти мамы этот дом достался мне. Жена и дети меня не навещают. Раньше ездил к ним несколько раз в год – отвозил большую часть денег, заработанных на пилораме. А последние годы тут один, – говорит 63-летний седоволосый мужчина с тростью.

Поднимаюсь по деревянным ступеням полуразрушенного дома 1950 года постройки. От запаха сырости и отходов жизнедеятельности начинает тошнить. На кухне закопченная газовая плита, полуразрушенный рукомойник... Вокруг море стеклопосуды – «Деревенька», «Царь», «Талка», «Пшеничная», «Русская валюта»… и 12-литровое ведро выкуренных до фильтра окурков.

– Может, на улице поговорим, – говорит мужчина. – Мне как-то не по себе вас в дом приглашать.

– Да, секунду, – отвечаю я, перешагивая через грязные вещи и перины, разбросанные в одной из комнат.

– Я не знаю, как опустился до такого, наш дом всегда был образцовым. Мама работала медсестрой. Папа прошел войну и восстанавливал страну. Сестра первой вышла замуж и уехала от нас, потом старший брат создал семью и наконец я. Мы с женой вроде любили друг друга, а потом, когда родились дочь, сын, мы стали чужими, – вспоминает мужчина. – Старшие сестра и брат старались помогать, хотя и жили далеко от Смоленщины, главное – мать была рядом – жалела, а потом ее не стало.

Первые годы Юрий поддерживал порядок в доме, что-то сажал в огороде, а вечерами пропускал рюмочку-другую для аппетита. Шли годы, могила матери зарастала травой, из материнского дома исчезали вещи, посуда, хрусталь, одним словом, все, что можно было продать.

– У меня нет поддержки, цели в жизни. Просто потерялся. До последнего времени ходил на работу (весной мужчину уволили – Прим. ред.), а вечером тонул в тоске, заливая в себя рюмку, другую, – запинаясь говорит Юрий.

Алкоголизм помолодел

– Сегодня в России на человека приходится около 14 литров чистого алкоголя в год, что, по данным Минздрава, считается признаком тяжелой алкогольной ситуации. По оценкам ВОЗ можно считать, что наступает вырождение нации (эксперты считают критическим уровнем 8 литров употребления крепких напитков на душу населения), – говорит эксперт «КП», главный внештатный специалист по профилактической медицине департамента Смоленской области по здравоохранению, руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «СОВФД» Наталья Лебедева.

При этом 14% составляет потребление пива, а доля крепких алкогольных напитков в этой статистике – более 70% от общего объема. Причем всю большую популярность получают различные напитки, изготовленные самими людьми.

Вместе с продажами растет и заболеваемость. Воздействие этанола на клетки и на организм в целом запускает каскад сложнейших процессов, за счет чего развивается привыкание, ускоряется старение, срабатывают факторы риска на запуск болезней и их фатальных осложнений, происходит медленная деградация центральной нервной системы.

По данным Минздрава РФ, под диспансерным наблюдением в специализированных учреждениях сейчас состоят 2 млн. 192 тысячи больных алкоголизмом и алкогольными психозами. Под профилактическим наблюдением находятся еще 403,2 тысячи россиян. При этом самый большой рост распространенности этой пагубной привычки наблюдается сейчас среди подростков. Показатель употребления алкоголя здесь в три раза выше общего уровня. За последние три года количество больных алкоголизмом среди тинэйджеров выросло на 15,3%, алкогольными психозами – на 76,9%. Специалисты госсанэпиднадзора считают, что виновато в этом именно пиво. По их данным, пивная зависимость занимает до 75 - 80% в общем количестве подростков-алкоголиков.

Время говорить «нет»

В 2020 году в России от причин, связанных с алкоголем, умерли почти 50,5 тыс. человек. Наглядно это выглядит так, если бы стереть с карты Смоленской области город Вязьму, говорит Наталья Лебедева. В 2019 году этот показатель был менее 47,5 тыс. Наибольший прирост смертей, связанных с алкоголем, заметен в Москве и Московской области. Это может быть, с одной стороны, следствием потребления алкогольной продукции в период карантина, а также повышением количества вскрытий в связи с пандемией. Но показатель Росстата, без сомнения, включает не всю смертность, связанную с алкоголем прямо или косвенно.

В то же время, по данным Росалкогольрегулирования, розничные продажи алкогольной продукции повысились в 2020 году на 9 процентов по сравнению с 2019 годом – с 6,03 до 6,35 литра на душу населения.

Главный внештатный специалист по профилактической медицине департамента Смоленской области по здравоохранению, руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «СОВФД» Наталья Лебедева. Фото: Дарья Ковалерова.

– Ежегодно 11 сентября в стране отмечается День трезвости, объявленный с 2010 года Всероссийским и внесенным в разряд Дней здоровья, когда людям напоминают о наиболее значимых факторах, влияющих на здоровье человека, с целью изменения мировоззрения россиян и формирования у них новых правильных моделей поведения, являющихся основополагающими мерами в деле сохранения и укрепления здоровья. Несомненно, это относится и к употреблению алкоголя, – говорит Наталья Лебедева.

Основная цель этого праздника – обозначить проблему и дать людям правильное понимание того, насколько она значима, донести до граждан реальную информацию о вреде употребления алкоголя. Это касается и медицинской, и социальной сферы. Ведь не секрет, что значительная часть преступлений совершается именно под влиянием алкоголя: протрезвев, человек ужасается совершенному и просто не понимает, как он мог это сделать. Искалеченные судьбы, разрушенные семьи, больные дети – все это результат употребления алкоголя. И никакие доводы о «разумном питие» здесь не годятся!

Поэтому в рамках Дня трезвости проходят различные встречи, благотворительные акции, в образовательных учреждениях читают лекции и многое другое. Людям еще раз говорят о том, какой вред приносит пьянство и, конечно, показывают альтернативу.

– Праздник призывает порадоваться возможности интересного общения без алкоголя. Этот день обязательно должен отмечаться в трезвом виде, в семейном и дружеском кругу. Кстати, попробуйте сами – обычное чаепитие вполне способно стать настоящим праздничным действом, – советует Наталья Лебедева. – Дело в том, что сам чай обладает антиоксидантными и тонизирующими свойствами, он помогает улучшить самочувствие и настроение, сбросить лишний вес. Чай также может защитить от рака и болезни Паркинсона, снизить риск возникновения сердечного приступа и инсульта, полезен для костей. К чайному столу можно подать различные вкусные дополнения, приготовленные своими руками в кругу семьи, что, бесспорно, объединяет всех ее членов, и полезные сладости, о которых сегодня можно узнать много интересного, расширив свой кругозор с пользой для здоровья.

Таким образом, главная идея и предполагаемый результат этого праздника – трезвость должна стать традицией в России. И каждый из нас может внести свой вклад в это общее и очень важное дело!

СКАЗАНО

Всего на учете в Смоленской области с диагнозом хронический алкоголизм (включая алкогольные психозы) состоит почти 13 тысяч человек. Высокая общая заболеваемость алкоголизмом наблюдается в Гагаринском, Угранском и Демидовском районах области.

Необходимо менять традиции и нездоровые устои. Задумайтесь об этом сегодня. Не идите на поводу у торговцев атрибутами для самостоятельного изготовления различных видов алкоголя, не поддавайтесь соблазнам привлекательных с виду аппаратов и оригинальных емкостей, не верьте рассказам о пользе «натурального алкоголя», изготовленного в том числе и своими руками. Просто своими руками вы изготовите яд, впустите в дом беду и смерть. Живите трезвыми, здоровыми и счастливыми!

Подписывайся на страницы Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в социальных сетях - Vk, Ok, Instagram, Fb. Получить актуальную информацию о правилах здоровой жизни можно и на сайте Центра - smolcmp67.ru.

Также вы можете пройти Тест-опросник для выявления алкогольной зависимости «Я не алкоголик».