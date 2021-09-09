Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 сентября: 142 новых случая заражения

За последние сутки коронавирусом заразились 142 жителя Смоленской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние сутки коронавирусом заразились 142 жителя Смоленской области. По информации столичного Оперштаба, всего 46 737 человек заболели с начала пандемии в регионе.

Статус «экс-пациента» получили 107 смолян. В общей сложности выздоровели 41 917 человек. Жертвами COVID-19 стали 1 566 жителей области, 8 – за минувшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По информации профильного департамента, в больницах с подтвержденным COVID-19 лежат 529 смолян, с подозрением на заболевание – 377. На самоизоляцию отправлены 3 210.

Ранее в материале «КП»:

Обнародованы данные о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса по России. На сегодняшний день прививки от ковида получили более 40 миллионов граждан РФ.

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