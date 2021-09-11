Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 сентября: 8 погибших за прошедшие сутки

За прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 138 смолян. Фото: Фото: Shutterstock.

За прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 138 смолян. Общее число заражённых в регионе составляет 46 875 , сообщили в региональном Оперштабе.

105 жителей области успешно справились с болезнью, за последние сутки выздоровели 42 022 человека. Погибли от осложнений 8 смолян, с начала пандемии ушли из жизни 1574 человек.

Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 4 126 человек, из них 3 218 - в режиме самоизоляции, 908 - в стационаре, рассказали в столичном Оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.Рф.

По информации департамента здравоохранения по Смоленской области, состоянию на 1 сентября в регионе привиты первым компонентом более 257 513 человек. Завершили вакцинацию более 230 216 человек.

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