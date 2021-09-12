Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 сентября: 5 человек погибли

За последние сутки снизилась смертность от коронавируса в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Смоленской области положительный диагноз получили 134 человек. Общее число смолян, заразившихся коронавирусом с начала пандемии, составило 47 146.

114 человек справились с болезнью за прошедшие сутки, всего выздоровевших в Смоленской области – 42 264, рассказали в региональном Оперштабе.

Погибли 5 смолян, всего 1586 человек умерли с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 4 163 человека, из них 3 279 - в режиме самоизоляции, 884 - в стационаре.

По информации департамента здравоохранения по Смоленской области, по состоянию на 1 сентября в регионе привиты первым компонентом более 257 513 человек. Завершили вакцинацию более 230 216 человек.

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