Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 сентября: более 47 тысяч заболевших в регионе

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 133 жителя Смоленской области.
Фото: Олег УКЛАДОВ
За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 133 жителя Смоленской области. Общее число заразившихся в регионе составляет 47 279.
По информации регионального Оперштаба, умерли за прошедшие сутки 3 человека, всего 1 589 погибли от коронавируса.
Успешно справились с болезнью 96 смолян, 42 360 – с начала пандемии.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 4 171 человека, из них 3 309 – в режиме самоизоляции, 862 – в стационаре.
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