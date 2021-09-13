Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 сентября: более 47 тысяч заболевших в регионе

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 133 жителя Смоленской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 133 жителя Смоленской области. Общее число заразившихся в регионе составляет 47 279.

По информации регионального Оперштаба, умерли за прошедшие сутки 3 человека, всего 1 589 погибли от коронавируса.

Успешно справились с болезнью 96 смолян, 42 360 – с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 4 171 человека, из них 3 309 – в режиме самоизоляции, 862 – в стационаре.

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