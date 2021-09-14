Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 сентября: 135 новых случаев заражения

За прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 135 смолян. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 135 смолян. Общее число заражённых в регионе составляет 47 414 , сообщили в региональном Оперштабе.

Выздоровели за последние сутки 117 человек, 42 477 – с начала пандемии. Ушли из жизни 6 жителей области, всего 1 595 смертей от коронавируса зафиксировано в регионе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 13 сентября в регион поступило 373 305 комплектов вакцины. Первым компонентом привиты более 266 940 человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 249 295 смолян.

По информации профильного департамента, сутки ранее с подтвержденным COVID-19 в медучреждения были госпитализированы более 600 человек. С подозрением на заболевание – 274. На самоизоляцию отправлены более 3 324.

Ранее в материале «КП» врач объяснил, почему риск образования тромбов никак не препятствует вакцинации от коронавируса. Люди, которые боятся антиковидных прививок из-за склонности к тромбозу, ошибаются.

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