Социальная газификация на Смоленщине

Фото: Андрей Смирнов.

В июне Президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» в Госдуме о социальной газификации

Порядка 25 тысяч домовладений, 700 населенных пунктов – планы догазификации в Смоленской области действительно глобальные. Уже месяц региональный оператор - АО «Газпром газораспределение Смоленск» - принимает заявки в своих Центрах обслуживания граждан, которые открыты в каждом районе.

«Также мы развернули мобильные пункты по всей области, активно взаимодействуем с муниципальными властями, которые помогают нам составлять списки потенциальных участников программы. С августа собрали порядка 800 заявлений, 450 из них уже приняты в работу – готовим проекты», - пояснил исполнительный директор Сергей Стоянов.

По поручению Президента догазификация должна проходить в режиме «одного окна». Председатель облдумы Игорь Ляхов посетил пункт приема документов в Смоленске и лично проверил эффективность его работы.

Здесь смоляне могут заполнить заявление самостоятельно, а также получить консультацию у специалистов – для этого достаточно встать в электронную очередь.

«Раньше, когда в селе или деревне проводили магистральный газопровод – это не означало, что у всех жителей в домах появится голубое топливо. От трубы до домовладения могло быть расстояние в километр, которое собственник был вынужден покрывать из своего бюджета. Конечно, для многих эти суммы были просто неподъемными. Программа догазификации должна решить эту проблему, и надеюсь, что люди, которые оставили заявки, – а сейчас это сделать предельно просто, в чем я убедился, – в ближайшее время получат долгожданный газ», - сказал Игорь Ляхов.

Фото: Андрей Смирнов.

Отметим, в планах провести первый этап газификации до 2023 года, второй — до 2030. Сейчас Правительство прорабатывает последние законодательные акты, которые определят все обязанности единого оператора.

Как стать участником программы?

Это можно сделать очно – в одном из пунктов регионального оператора, которые действуют во всех районах Смоленщины, а также через местную Администрацию.

• С собой необходимо взять: паспорт гражданина РФ, документы на земельный участок и на дом.

• Сроки доведение газа - от 30 дней до года (процесс может затянуться из-за преграждающих линию дорожных коммуникаций, археологических изысканий, протяженности трубы и т.п.).

• Адрес главного Центра обслуживания: г. Смоленск, Трамвайный проезд, 10. Он открыт с 9 до 19:30, к тому же раз в месяц у жителей есть возможность подать заявление в субботу.

Стать участником программы можно и онлайн: на официальном сайте единого оператора или через Госуслуги.