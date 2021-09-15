Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 сентября: 102 человека выздоровели за сутки

139 жителей Смоленской области заразились коронавирусом за последние сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

139 жителей Смоленской области заразились коронавирусом за последние сутки. По информации регионального Оперштаба, всего 47 553 заболевших в регионе с начала пандемии.

Успешно справились с болезнью и выписались 42 579 смолян, из них 102 – за прошедшие сутки. Жертвами COVID-19 стали 6 человек, общее число погибших составляет 1 601.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 4 254 человека, из них 3 351 – в режиме самоизоляции, 903 – в стационаре.

Ранее в материале «КП»:

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