Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 сентября: «плюс» 144 случая заражения

Ещё 144 случая заболевания выявлено в Смоленской области за прошедшие сутки. Фото: ИВАНОВА Диана

Ещё 144 случая заболевания выявлено в Смоленской области за прошедшие сутки. Общее число заразившихся COVID-19 составляет 47 697, сообщили в региональном Оперштабе.

Статус «экс-пациента» получили 42 718 смолян, из них 139 – за последние сутки. 7 человек не справились с болезнью, всего 1 608 умерли с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 4 367 жителей региона. Из них 942 – в стационаре, 3 425 – в режиме самоизоляции.

Ранее в материале «КП»:

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