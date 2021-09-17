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Здоровье17 сентября 2021 11:26

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 сентября: суточная заболеваемость растёт

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 17 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 149 смолян.

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 149 смолян.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 149 смолян. Всего 47 846 человек заболели с начала пандемии.

Успешно справились с болезнью 42 886 жителей области, 168 – за прошедшие сутки. По информации регионального Оперштаба, умерли от коронавируса 8 смолян, общее число погибших составляет 1 616.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 4 532 человека. С подтверждённым диагнозом госпитализированы 634, с подозрением на COVID-19 в стационаре лежат 329 смолян. 3 569 – в режиме самоизоляции.

Ранее в материале «КП»:

Когда лечение ковида может навредить не меньше самого вируса: эксперт назвал главные ошибки врачей и пациентов. О самых частых заблуждениях и нарушениях рассказал зав. отделением НМИЦ оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников.

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