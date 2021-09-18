Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 сентября: 5 погибших за сутки

За последние сутки в Смоленской области 149 человек заразились коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Смоленской области 149 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 47 995 случаев заболевания.

173 смолян успешно перебороли вирусом и выписались, общее количество выздоровевших достигло отметки 43 059, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

5 человек погибли. Всего в регионе зафиксировано 1621 умерших.

За последние сутки в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 4 532 человека, из них 3 569 - в режиме самоизоляции, 963 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

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