Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 сентября: 8 человек погибли за сутки

164 жителя Смоленской области заразились коронавирусом за последние сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

164 жителя Смоленской области заразились коронавирусом за последние сутки. По информации регионального Оперштаба, всего 48 755 заболевших в регионе с начала пандемии.

Успешно справились с болезнью и выписались 43 656 смолян, из них 97 – за прошедшие сутки. Жертвами COVID-19 стали 8 человек, общее число погибших составляет 1 654.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Госпитализированы с подтверждённым диагнозом 721 человек, 380 лежат в стационаре с подозрением на заболевание. На самоизоляции – 4035.

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