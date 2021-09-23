Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 сентября: 8 человек погибли за сутки

164 жителя Смоленской области заразились коронавирусом за последние сутки.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
164 жителя Смоленской области заразились коронавирусом за последние сутки. По информации регионального Оперштаба, всего 48 755 заболевших в регионе с начала пандемии.
Успешно справились с болезнью и выписались 43 656 смолян, из них 97 – за прошедшие сутки. Жертвами COVID-19 стали 8 человек, общее число погибших составляет 1 654.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Госпитализированы с подтверждённым диагнозом 721 человек, 380 лежат в стационаре с подозрением на заболевание. На самоизоляции – 4035.
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