Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 сентября: 192 случая заражения за сутки

За последние сутки коронавирусом заразились 192 человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

По информации регионального Оперштаба, общее число заболевших в регионе составляет 50 024. За последние сутки коронавирусом заразились 192 человека.

Выздоровели 123 жителя области, 44 425 – с начала пандемии. Погибли от осложнений коронавируса 10 смолян, всего 1 724 человека не справились с болезнью.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Госпитализированы с подтверждённым диагнозом 911 смолян. С подозрением на COVID-19 в стационаре лежат 393 человека, 4 660 – на самоизоляции.

Ранее в материале «КП»:

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