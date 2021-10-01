Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 октября: 11 человек погибли за сутки

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 196 жителей Смоленской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 196 жителей Смоленской области. Общее число заразившихся в регионе теперь составляет 50 220.

Успешно справились с болезнью 129 смолян, 44 554– с начала пандемии.

По информации регионального Оперштаба, умерли за прошедшие сутки 11 человек, всего 1 735 погибли от осложнений коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 6 153 жителей региона, с подтверждённым диагнозом госпитализированы 928. На самоизоляции – 4 836.

Ранее в материале «КП»:

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