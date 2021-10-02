Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 октября: 199 случаев заражения за сутки

За последние сутки коронавирусом заразились 199 смолян. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации столичного Оперштаба, за последние сутки коронавирусом заразились 199 смолян. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 50 419.

От осложнений COVID-19 погибли 1 743 жителя региона, 8 человек – за прошедшие сутки.

Успешно справились с болезнью 44 665 смолян. За сутки выздоровели и выписались 111 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее с подтверждённым диагнозом в стационаре находились 928 жителей региона, 4 836 – в режиме самоизоляции.

Ранее в материале «КП»:

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