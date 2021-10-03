Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 октября: 7 человек умерли за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смоленской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 198 человек, сообщили в региональном Оперштабе. Всего 50 617 смолян получили положительный диагноз с начала пандемии.

Выздоровели 44 799 жителей региона, 134 из них – за минувшие сутки. Не справились с болезнью 7 человек, 1 750 – погибли за всё время.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности под медицинским наблюдением находились 6 791 человек, из них 5 460 – в режиме самоизоляции, 1 331 – в стационаре.

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