Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 октября: 197 новых случаев заражения

197 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Смоленской области за последние сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

197 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Смоленской области за последние сутки. Всего 50 814 человек заболели с начала пандемии.

Статус «экс-пациента» получили 44 908 жителей региона. За прошедшие сутки выздоровели 109 смолян.

Не справились с коронавирусом 9 человек, 1 759 ушли из жизни за всё время пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 6 836 человек, из них 5 505 - в режиме самоизоляции, 1 331 - в стационаре.

Ранее в материале «КП»:

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