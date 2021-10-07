Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 октября: суточная заболеваемость растёт

За последние сутки в Смоленской области положительный диагноз получили 225 смолян. Фото: ИВАНОВА Диана

За последние сутки в Смоленской области положительный диагноз получили 225 смолян, 101 – выздоровели, ни один человек не погиб.

Всего с начала пандемии 51 448 жителей региона заболели, 45 204 перебороли болезнь и выписались, 1 768 умерли. Актуальную статистику опубликовал столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в регионе под медицинским наблюдением находились 7 634 человека, из них 6 235 – в режиме самоизоляции, 1 399 – в стационаре.

Ранее иммунолог объяснил важность открытия факторов, влияющих на способность выздороветь от ковида. Опубликованы данные научной работы из Испании, изучавшей влияние маркеров крови на выживаемость пациентов с коронавирусом.

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