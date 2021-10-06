Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 октября: 5 человек погибли за сутки

За последние сутки на территории Смоленской области выявлено 210 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки на территории Смоленской области выявлено 210 новых случаев заражения COVID-19. В общей сумме число заболевших смолян достигло 51 223 с начала пандемии. За сутки выздоровело 92 человека, погибло – 5. Всего зафиксировано 1 768 случаев с летальным исходом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутками ранее под медицинским наблюдением находились 7 348 человек, из них 5 965 - в режиме самоизоляции, 1 383 - в стационаре. Для выработки коллективного иммунитета в регионе продолжается активная вакцинация. Всего в регионе первым компонентом привились более 280 тысяч человек.

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