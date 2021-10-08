Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 октября: 239 случаев заражения за сутки

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 239 жителей Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 239 жителей Смоленской области. Общее число заболевших достигло 51 687.

7 человек погибли от осложнений, всего 1775 смолян не справились с болезнью. Выздоровели – 119, всего 45 323 человека выписались с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее с подтверждённым диагнозом в стационар госпитализированы 1 015 человек, 400 – с подозрением на заболевание. 6 429 смолян находились на самоизоляции.

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