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Здоровье8 октября 2021 11:55

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 октября: 239 случаев заражения за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 8 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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За прошедшие сутки коронавирусом заразились 239 жителей Смоленской области.

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 239 жителей Смоленской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 239 жителей Смоленской области. Общее число заболевших достигло 51 687.

7 человек погибли от осложнений, всего 1775 смолян не справились с болезнью. Выздоровели – 119, всего 45 323 человека выписались с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее с подтверждённым диагнозом в стационар госпитализированы 1 015 человек, 400 – с подозрением на заболевание. 6 429 смолян находились на самоизоляции.

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